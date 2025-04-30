بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو يعلن تنفيذ ضربة عسكرية في دمشق لدعم الدروز في صحنايا

ساعة واحدة ago
ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו אצל העדה הדרוזית בג'וליס עם המנהיג הרוחני של העדה השייח מואפק טריף Photo by Kobi Gideon / GPO

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم، أن “الجيش الإسرائيلي” نفذ عملية عسكرية تحذيرية في منطقة صحنايا بسوريا، استهدفت مجموعة “متطرفة” كانت تستعد لشن هجوم على الطائفة الدرزية في المنطقة.
وأصدر نتنياهو وكاتس بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن العملية جاءت لإحباط مخطط الهجوم، مشيرين إلى أن “إسرائيل” وجهت رسالة واضحة إلى النظام السوري تطالبه بالتحرك العاجل لمنع أي أذى قد يلحق بالطائفة الدرزية.
وأضاف البيان أن “إسرائيل” تتوقع من النظام السوري اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الدروز وحمايتهم من التهديدات.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية العسكرية أو هوية المجموعة المستهدفة، لكنه يعكس موقف الاحتلال الداعم للطائفة الدرزية في ظل التوترات المستمرة في سوريا، حسب زعم الاحتلال.
الى ذلك أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية مقتل 11 عنصرا من الأمن العام في هجوم على مقر أمني في أشرفية صحنايا بريف دمشق.
وقال المصدر إن الهجوم جاء بعد منع دخول أو خروج تعزيزات مسلحة من المدينة.
كما نقلت سانا عن مصدر أمني تأكيده مقتل 6 أشخاص بينهم مدنيون في إطلاق نار على سيارات قرب المنطقة، كما أفاد بإصابة 3 عناصر من الأمن العام.
وعزت الوكالة للمصدر الأمني السوري قوله إن وزارة الداخلية “ستضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها.”
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من التوتر في مدينة جرمانا بريف دمشق أمس الثلاثاء، حيث اندلعت اشتباكات في أطراف المدينة أودت بحياة 8 أشخاص، وعززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف جرمانا إثر ذلك.
وأمس الثلاثاء، اتفق مسؤولون في الحكومة السورية مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بالمدينة للتهدئة ووقف التصعيد، في حين دعا الزعيمان في الطائفة الدرزية بسوريا حمود الحناوي ويوسف الجربوع، إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
وأفادت سانا بأن الاتفاق نص على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا، الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.
كما نص الاتفاق على ضرورة توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

الولاء وحب الوطن عقد شرف.. لا وسيلة للإرتزاق

14:17

أبو السمن وأبو كركي يتفقدان العمل بتوسعة مستشفى الأميرة إيمان

14:13

الإحصاءات : ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين المؤمنين بالضمان

14:07

بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة

14:03

وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى السعودية

14:00

القبض على شخص من جنسية عربية قتل آخرا في الزرقاء

12:50

ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط

12:43

العموش تحت القبة: التعاونيات يجب أن تُشغّل الأردنيين وتُسهم في الاقتصاد الوطني

12:39

الأمن الإماراتي يحبط محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني

12:24

من الأندلس إلى مكة .. ثلاثة حجاج إسبان يخوضون رحلة الحج على ظهور الخيول

12:17

الحجز على شركة تمويل مطالبة بـ 4 ملايين دينار أردني

12:11

الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي

وفيات
وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025