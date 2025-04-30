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الحجز على شركة تمويل مطالبة بـ 4 ملايين دينار أردني

9 ثواني ago
الحجز على شركة تمويل مطالبة بـ 4 ملايين دينار أردني

وطنا اليوم:نفّذ أحد البنوك الأردنية قرارًا قضائيًا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإحدى شركات التمويل المالي وذلك بعد أن بلغت المبالغ المستحقة عليها نحو 4 ملايين دينار أردني.
وتقدم البنك بطلب الحجز لدى المحكمة المختصة، التي أصدرت بدورها القرار لضمان حقوق البنك المالية، في ظل تعثر الشركة عن السداد.
ويشمل قرار الحجز الأصول كافة التي تعود للشركة المعنية، إلى حين البت النهائي في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة


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