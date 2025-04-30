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الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي

35 ثانية ago
الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024.
وحققت الشركة أرباحًا صافية بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي بلغت 110.427 مليون دينار مقارنة بـ 90.496 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
كما حققت الشركة أرباحًا إجمالية قبل الضريبة بلغت 146.288 مليون دينار، مقارنة ب 119.767 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي 2024.
وأظهرت بيانات الشركة بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، أن صافي المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 288.286 مليون دينار، مقارنةً ب 258.961 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 11.3%.
كما استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال؛ إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025 ما يعادل 44.6 % من القيمة الاسمية للسهم.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية في أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، في الإنتاج والتسويق والبيانات المالية؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ


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