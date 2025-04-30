Signature من بنك القاهرة عمان ومدرسة المونتيسوري الحديثة ينظمان فعالية التلي ماتش

وطنا اليوم:نظمSignature من بنك القاهرة عمان بالتعاون مع مدرسة المونتيسوري الحديثة والدائرة الرياضية فعالية “التلي ماتش”. تتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الممتعة للأطفال من مختلف الأعمار وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى ألعاب ودية تجمع بين الأهالي والمعلمين، مما يخلق أجواء من التعاون والتنافس الودي.

تتيح مشاركة الطلاب وأولياء أمورهم وضيوف الفعالية في “التلي ماتش” تجربة فريدة وممتعة للجميع، وتعزز فكرة التحدي وثقافة النجاح والإصرار. كما حرص بنك Signature من بنك القاهرة عمان على توزيع هدايا على المشاركين والفائزين، وهي كرة قدم مميزة بشعار البنك.

هذا ويقدم Signature من بنك القاهرة عمان حلولا مصرفية مع التركيز على احتياجات نخبة العملاء الأفراد، وكذلك الشركات المتوسطة والكبيرة لدى بنك Signature حالياً 6 فروع، مع خطط أخرى للتوسع في السنوات القادمة.