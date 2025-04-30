جامعة فيلادلفيا تطلق دورة جديدة من جوائز الإبداع والابتكار لعام 2025

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي والعلمي والتقني في الأردن، وتشجيعًا للمبدعين على تقديم أعمالهم الفريدة التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي في جميع المجالات، أعلنت جامعة فيلادلفيا عن إطلاق دورة جديدة من جوائز جامعة فيلادلفيا للإبداع والابتكار لعام 2025، والتي تهدف إلى تكريم المبدعين والمؤلفين والمخترعين الأردنيين في مختلف المجالات، بما في ذلك الكتابة، والترجمة، والاختراعات، والبرمجيات، والفنون، وتشمل الجوائز عدة مجالات، ومنها: جائزة أحسن كتاب مؤلف، جائزة أحسن كتاب مترجم، جائزة أحسن اختراع، جائزة أحسن برمجية حاسوب، وجائزة أحسن عمل فني.

وأكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، أن هذه الجوائز تهدف إلى تحفيز المبدعين في مجالات الكتابة، الترجمة، الاختراعات، البرمجيات، والفنون الأردنية، التي تسهم في تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير المجتمع الأردني، بالإضافة إلى دعم المواهب وتشجيعها وتحفيزها لتقديم أفضل ما لديها، من منطلق إيمان الجامعة العميق بأهمية الإبداع في بناء المستقبل ودفع عجلة التقدم.

ودعا الجراح المؤلفين والمترجمين والمخترعين والمبرمجين والفنانين الأردنيين إلى المشاركة في هذه الجوائز، التي توفر لهم فرصة لتسليط الضوء على أعمالهم الإبداعية والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والتقني والفني في الأردن، لافتًا إلى أن هذه الجوائز تمثل منصة هامة للمبدعين لعرض ابتكاراتهم، وتقدير جهودهم التي تسهم في تقدم المجتمع المحلي والدولي.

وحددت لجنة الجائزة المُشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله وعضوية الأستاذ الدكتور رائدة خليل والأستاذ الدكتور قدري حمارشة، مجموعة من الشروط العامة للمشاركة في الجوائز، ومنها: أن تتميز الأعمال المقدمة بالأصالة والإبداع، وأن لا تكون منجزة قبل عام 2022، كما يُشترط أن لا تكون الأعمال المقدمة قد فازت بجوائز سابقة، وأنه لا يُسمح بتقديم أكثر من عمل واحد في نفس المجال، حيث ستتولى تحكيم الجوائز واختيار الفائزين لجان علمية متخصصة وفق مجالات الجوائز استنادا إلى معايير مناسبة لكل جائزة

وأكدت اللجنة أن الجامعة ستقدم مكافآت مالية تصل إلى 3000 دينار أردني للفائزين، بالإضافة إلى جوائز عينية تضاف إلى الحوافز المقدمة للمبدعين في كل فئة. حيث تُعتبر هذه الجوائز فرصة قيمة للمبدعين الأردنيين لتكريم إبداعاتهم وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم الأفضل في مجالاتهم.

وأعربت اللجنة عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه الجوائز، مؤكدة أنها تمثل فرصة كبيرة لإبراز المواهب الأردنية والمساهمة في تطور المجتمع في مختلف مجالات الإبداع والابتكار.

ودعت اللجنة الراغبين بالتسجيل والمشاركة ومعرفة التفاصيل إلى زيارة صفحة الجائزة على الموقع الإلكتروني للجامعة و ملء نماذج المشاركة لكل جائزة من خلال الرابط التالي: https://alumni.philadelphia.edu.jo/Author_Award/.