كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا تمنح طلبة المحاسبة فرصًا تدريبية للحصول على شهادات مهنية دولية

وطنا اليوم:ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة طلبتها وتأهيلهم لسوق العمل، كرّمت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا مجموعة من طلبة قسم المحاسبة، بمنحهم فرصًا تدريبية للحصول على شهادات مهنية دولية معتمدة، ومنها شهادة المحاسب القانوني المعتمد (JCPA)، وشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).

وتأتي هذه المبادرة التي أشرف عليها رئيس قسم المحاسبة الدكتور يوسف الهروط، بالتعاون مع مؤسسة الجمان للتدريب والاستشارات (مركز الصرح)، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الطلبة المتميزين ومساعدتهم في الحصول على مؤهلات مهنية تعزز فرصهم التنافسية في السوقين المحلي والدولي.

وأكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن الكلية تسعى باستمرار إلى بناء شراكات مع المؤسسات الرائدة في القطاع المهني والتدريبي، بهدف تزويد طلبتها بأفضل الفرص التعليمية والتطبيقية التي تعزز من تأهيلهم لسوق العمل.

من جهته، عبّر الدكتور يوسف الهروط عن فخره واعتزازه بجهود الطلبة وتفوقهم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المهارات العملية للطلبة وتمكينهم من المنافسة على المستوى المهني محليًا ودوليًا.

وأبدى الطلبة المستفيدون امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه الفرص تمثل دافعًا قويًا للاستمرار في التفوق والسعي نحو التميز المهني.