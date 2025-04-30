مكتبة فيلادلفيا تنظم جلسة حوارية حول منصة Scopus لتعزيز البحث العلمي

وطنا اليوم:إثراءً للمعرفة ولتمكين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالمعرفة والأدوات البحثية الحديثة، نظّمت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا جلسة حوارية بعنوان “Boosting Research Discovery via Scopus”، قدّمها ممثل شركة Scopus في منطقة الشرق الأوسط الأستاذ محمد رائد، استعرض خلالها أهمية إدارة قواعد البيانات البحثية في المؤسسات التعليمية، ودور قاعدة بيانات Scopus كأداة علمية موثوقة تُمكّن الباحثين من الوصول إلى كمّ هائل من الأبحاث والدراسات المحكمة في مختلف التخصصات

كما وتناولت الجلسة التي شهدت تفاعلًا مميزًا من الحضور، الاستخدامات المتقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة، والتي تسهم في تسهيل عمليات البحث والتحليل العلمي، وتعزز من جودة الإنتاج البحثي.

وفي نهاية الجلسة، طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمام المشاركين بتطوير مهاراتهم البحثية والاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها منصة Scopus، ونقاشات بنّاءة حول أفضل الممارسات لاستخدام المنصة بشكل فعال، وأبرز الأدوات المتاحة التي تسهم في تحسين جودة البحث العلمي وتحليل البيانات

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا، بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي وتطوير مهارات أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مجال البحث العلمي الرقمي