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استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية لليومين المقبلين

دقيقة واحدة ago
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية لليومين المقبلين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس الذي يصادف يوم العمال العالمي، وكذلك يوم الجمعة الذي يليه، في جميع أسواقها من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
ودعا المستهلكين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض تصل إلى 49 بالمئة، والتي تنتهي مساء السبت 3 أيار المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)


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