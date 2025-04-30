الحكومة: 99% جودة مياه الشرب في الأردن

وطنا اليوم:بلغت جودة مياه الشرب في الأردن 99%، في حين وصلت نسبة الإمداد المنتظم لمياه الري إلى 87.5%، وبلغ عدد ساعات الإمداد المنتظم لمياه الشرب 12 ساعة أسبوعيًا.

وأشار تقرير الربع الأول من عام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025 إلى توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه “الناقل الوطني”، حيث سيتم البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية قبل نهاية عام 2025.

وأضاف أن الموافقة قد تمت على الاتفاقية المبدئية المعدَّلة لاتفاقية مشروع الناقل الوطني والملاحق الخاصة بها، إلى جانب توقيع اتفاقية الأعمال المبكرة الأولية مع شركة مشروع الناقل الوطني، ضمن متطلبات شروط المانحين والممولين لتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه (العقبة – عمان).

ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، وتواصل الحكومة تنفيذ مراحله ليُنجَز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلّاة من العقبة، تعزيزًا لأمن الأردن المائي.

كما تم إطلاق نظام إدارة بيانات المياه والطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة واستدامة الموارد الوطنية، من خلال تحسين إدارتها وتقليل تكاليف الطاقة، بكلفة 2.175 مليون دينار أردني.

وضمن الجهود المبذولة لتقليل الفاقد المائي، جرى تأهيل قناة الملك عبد الله بكلفة 11 مليون دينار أردني، ويعد هذا استمرارًا للجهود المبذولة في إطار خفض الفاقد في قطاع المياه.

كما تم توقيع اتفاقية مشروع تحسين أنظمة المياه في لواء بني كنانة، الذي يشمل أربع حزم لخدمة 25 قرية في اللواء، لمواجهة تحديات ارتفاع الطلب، خاصة في المناطق الشمالية، بقيمة 36.163 مليون دينار أردني.

وبحسب التقرير، تم إقرار نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، ويهدف إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية، وبمعدلات مدروسة.

وجرى توقيع عشر اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية، بهدف إنشاء مشاريع حيوية تشمل المقالع والمرامل وخلاطات الأسفلت، إلى جانب إقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات والمطاط والبلاستيك، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل، وتطوير وادي الأردن، تحقيقًا للتنمية المستدامة.

كما تم توقيع ستة ائتلافات مع القطاع الخاص لتحويل مهام إدارة توزيع المياه إلى جمعيات مستخدمي المياه.

وجرى أيضا إعداد الدراسات الخاصة بمنشآت الحصاد المائي المختلفة، من حفائر وسدود ترابية وحواجز حجرية، وعددها 15 منشأة في مختلف أنحاء المملكة.