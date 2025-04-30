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تقرير : 65% نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها

دقيقة واحدة ago
تقرير : 65% نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها

وطنا اليوم:بلغت نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها (تراكميا) 65% من مجموع الخدمات الحكومية، وفق تقرير الربع الأول للعام الحالي المتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
ويظهر التقرير والمتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتها 1565 خدمة.
وفيما يتعلق بمراكز الخدمات الحكومية أشار التقرير إلى أنها 9 مراكز (منشأة/محدثة).
وبخصوص تفعيل الهوية الرقمية بلغت وفق التقرير 1.6 هوية رقمية مفعلة عبر تطبيق “سند” الحكومي.
ويهــدف التقرير لتســليط الضــوء على أبــرز المنجــزات ضمــن رؤيــة التحديــث الاقتصادي فيمــا يخــص البرنامج التنفيــذي لرؤيــة التحديــث الاقتصــادي 2023 – 2025 والقــرارات الاقتصادية الصـادرة مـن مجلـس الـوزراء.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.


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