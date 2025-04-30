مجاعة غير مسبوقة .. أونروا : قطاع غزة يشهد انتشارًا لمرض الكبد الوبائي والتهاب السحايا

وطنا اليوم:يشهد قطاع غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة بصورة دراماتيكية وغير مسبوقة، في ظل نفاد المواد التموينية والغذائية لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والبرامج الأممية الأخرى، مثل برنامج الغذاء العالمي الذي كان يزوّد المخابز بمادة الطحين، وفق ما أكده المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة.

وقال أبو حسنة في تصريح، إن الأوضاع السوداوية الحالية لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى، خاصة مع استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر منذ شهرين متواصلين، مما حال دون دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعًا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.

وأشار أبو حسنة إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددًا على أن “أونروا”، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.

ورغم ذلك، تواصل وكالة “أونروا” تقديم الخدمات المنقذة للحياة من خلال تشغيل 9 عيادات مركزية و50 عيادة متنقلة، حيث تعالج يوميًا نحو 18 ألف فلسطيني، كما تستمر عمليات جمع النفايات رغم النقص الحاد في الوقود الذي ينفد بصورة متسارعة، وفقًا لأبو حسنة.

وأكد أن نحو 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الإنسانية، محذرًا من أن نفاد هذه المواد يهدد بحدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.

ولفت أبو حسنة إلى أن “أونروا” تواجه أيضًا صعوبات كبيرة بسبب القيود على الحركة، حيث صُنفت نحو 70% من مساحة القطاع مناطق خطرة أو مناطق نزوح، مما حصر السكان في مساحة لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع.

وبيّن أن قطاع غزة يشهد انتشارًا للأمراض، مثل الكبد الوبائي، والتهاب السحايا، والأمراض المعوية، والأمراض الصدرية، في ظل تلوث معظم مصادر المياه وعدم صلاحيتها للشرب، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وانخفاض مقاومة السكان للأمراض بسبب سوء التغذية.

وأضاف أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، إذ يعاني عشرات الآلاف من الأطفال من سوء تغذية بدرجات حادة ومتوسطة وبسيطة، وهناك 60 ألف طفل منهم يعانون من فقر الدم الحاد، مشيرًا إلى أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، مما أدى إلى ضعف مقاومتهم للأمراض، لافتًا إلى أن انتشار الأمراض مرتبط بسوء التغذية، وعدم وجود طعام، وعدم إدخال مكملات غذائية.

وشدد أبو حسنة على أنه لا بديل أمام وكالة “أونروا” والمنظمات الأخرى سوى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات.

في الوقت ذاته، أعلن المطبخ المركزي العالمي، أن المخبز الأردني المتنقل في غزة أنتج قرابة 390 ألف رغيف خبز خلال الأسبوع الماضي.

ويعد المخبز الأردني المتنقل في غزة، الوحيد العامل في القطاع الذي يمد الأشقاء الفلسطينيين بمادة الخبز وتوزيعها على العائلات المنكوبة هناك.

ويعمل المخبز على مدى 19 ساعة يوميا لتوفير احتياجات الأشقاء وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز في ظل ظروف صعبة ومناطق يصعب الوصول إليها جراء الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقال المطبخ المركزي العالمي إنه جرى توزيع الخبز على العائلات في مختلف مناطق غزة، حتى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها.

ووصل المخبز الأردني المتنقل إلى غزة في 24 كانون الأول 2024 بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.