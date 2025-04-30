الطاقة: انقطاع الكهرباء لم يتجاوز 25 دقيقة في حده الاقصى

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مناطق في العاصمة عمّان صباح اليوم الأربعاء، لم يتجاوز 25 دقيقة في أقصى حالاته، واستمر لدقيقة واحدة فقط في بعض المواقع.

وأوضح السعايدة أن الانقطاع نجم عن عطل في محطة جنوب عمان، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مجموعة من المشتركين في مناطق شملت عبدون وناعور ومرج الحمام وأحياء أخرى.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق خطط بديلة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة من خلال الربط بين الشبكات الكهربائية واستخدام خطوط بديلة، بحيث يُعاد التيار سريعاً في حال حدوث أي خلل.

وبيّن السعايدة أن محطة جنوب عمان تُعد إحدى محطات النقل الرئيسية التي تعتمد عليها شركات توزيع الكهرباء في تزويد مناطق الجنوب والوسط والشمال، موضحاً أن التنسيق بين مشغل النظام الكهربائي وشركات التوزيع يتيح نقل الأحمال بسرعة لضمان الحد الأدنى من تأثير الأعطال على المواطنين.

الإشارات الضوئية تعود للعمل

أعلنت إدارة السير المركزية صباح اليوم الأربعاء عن عودة التيار الكهربائي إلى جميع الإشارات الضوئية في العاصمة عمّان، مؤكدة أن الإشارات عادت للعمل بشكل منتظم بعد أن شهدت عدة مناطق اختلالات صباحية أربكت الحركة المرورية.

وكانت العاصمة قد شهدت في ساعات الصباح الأولى تعطل عدد من الإشارات الضوئية، من بينها إشارات شارع الإذاعة والتلفزيون، ما تسبب بازدحامات مرورية خانقة في تلك المناطق.

وأوضح الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير، خلال مداخلة إذاعية عبر أثير إذاعة الأمن العام، أن عطلاً كهربائيًا مفاجئًا تسبب بتوقف عدد من الإشارات الضوئية ضمن اختصاص العاصمة، مضيفًا أن الكوادر الأمنية تدخلت على الفور لتنظيم حركة السير يدويًا وتخفيف الأزمات المرورية الناتجة عن التعطل.

وأشار المرايات إلى أن فرق أمانة عمان والفنيين المختصين بالإشارات الضوئية عملوا على مدار الساعة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الإشارات المتوقفة بأسرع وقت، مؤكداً أنه تم توزيع كوادر إضافية من رجال السير في المواقع المتأثرة لضمان انسيابية المرور.