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الحكومة تحدد موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية

33 ثانية ago
الحكومة تحدد موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية

وطنا اليوم:حددت الحكومة موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية ضمن المشروع المخصص لهذه الغاية، ووقعت مذكرة تفاهم مع كل من شركة تطوير العقبة لاستقطاب مستثمر في محافظة العقبة، ومع جامعة اليرموك لاستقطاب مستثمر في محافظة إربد.
وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الصناعات الإبداعية؛ فقد تعاقدت الحكومة مع مشغل لتصميم وإدارة المركزين الريادين في إقليمي الجنوب والشمال، ضمن مشروع إنشاء المراكز التقنية.
وفي قطاع إنتاج الأفلام؛ حدّثت الحكومة دراسة الأثر الاقتصادي للحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج المرئي والمسموع، ورفعت نسخة محدثة من أسس ومعايير الرد المالي أو ما يعرف بالحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج للاعتماد والبدء بتطبيقها.


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