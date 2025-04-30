الحكومة تُبرز ما تحقق بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل

وطنا اليوم:سلط تقرير الربع الأول للعام الحالي الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2023- 2025)، الضوء على أبرز ما تحقق في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

وحسب التقرير فأن أبرز ما تم العمل عليه، الموافقــة علــى تعديــل قانــون الجمــارك 2025 لمواكبــة متطلبــات تطبيــق التدقيــق اللاحق، اســتلام وتشــغيل مبنــى مكافحــة التهريــب الجمركـي والترفيـق فـي السـلطاني، والـذي يعـد نقطـة مراقبـة لانطلاق حركة الشـاحنات، ويتضمن ســاحة مخصصــة لمبيــت الشــاحنات وتفتيشــها بهــدف تعزيــز السلامة للســائقين والموظفيــن.

ووفق التقرير، تم بــدء التطبيــق التجريبــي لمنصــة ( ASYHUB Maritime)، فــي جمــرك العقبــة ، وهــي منصــة ســحابية لتبــادل بيانــات التجــارة البحريــة إلكترونيــا، وتفعيــل مكــون “القائمــة الذهبيــة” فــي نظــام الأســيكودا لتحســين الاستهداف ومراقبــة كفــاءة النظــام، وتجهيـز نظام إلكترونــــــي ASYEXPRESS لتســهيل وتســريع التخليــص الجمركــي فــي التجــارة الجويــة، فيما جــاري العمــل علــى إجــراءات الفحــص الفنــي علــى البيئــة التجريبيــة.

وبين التقرير بانه تم مواصلـة العمـل علـى المرحلـة الأولى مـن مبنى المســافرين (القادمــون والمغــادرون) لمشــروع تطويـر مركـز حـدود الـدرة، وجـاري تنفيـذ الرزمـة الأولى (البنيـة التحتيـة للموقـع العـام)، كمـا تـم طــرح عطــاء تنفيــذ مبانــي منطقــة المســافرين، والانتهاء مــن المخططــات المعماريــة لتنفيــذ المبانـي فـي منطقـة الشـحن وجـاري اسـتكمال التصميــم التفصيلــي للأعمال الكهربائيــة والميكانيكيــة، علاوة على البــدء بتنفيــذ مشــروع البوابــات الجمركيــة الذكيــة فــي العقبــة.

كما تم الاتفاق علــى النمــوذج المالــي الخــاص بالمينــاء متعــدد الأغراض والمراجعــة القانونيــة للاتفاقيات للمضــي فــي توقيعهــا، وطــرح عطــاء تطويــر و تشــغيل مطــار الملــك الحســين الدولــي بنظــام ( B.O.T)، وإنجــاز مشــروع دراســة إعــادة تأهيــل خطــوط النقــل الحضــري فــي مدينتــي إربــد والزرقــاء، وإنجــاز مشــروع دراســة الجــدوى الاقتصادية ( مركــز الشــحن الجــوي فــي مطــار الملكــة عليــاء الدولــي)، إلى جانب إنجــاز مشــروع تنفيــذ الطاقــة الشمســية داخــل مطــار الملكــة عليــاء الدولــي.

وحسب التقرير، تم إنجــاز دراســة المخطــط الشــمولي وتقريــر الجـدوى الماليـة لمشـروع دراسـة إعـادة توزيـع الأراضي المملوكــة للحكومــة فــي منطقــة الماضونــة، فيما تم ضمن مشروع سكة حديد الأردن الانتهاء من التصاميـم الأولية لخـط سـكة حديـد الفوسـفات، أمــا خــط البوتــاس فمــن المتوقــع إنجــازه خلال الربــع الثانــي مــن العــام الحالي 2025 والانتهاء مــن التصميــم المفاهيمــي لمحطــات التحميــل والتنزيــل الموجــودة فــي (مناجــم الفوســفات، مصانـع البوتـاس وفـي المينـاء الصناعـي) وجـاري العمـل علـى مراجعـة مسـودات الاتفاقيات ذات الصلــة مــن قبــل كافــة الأطراف.

كما تم إعــداد مســودة التعليمــات المعدلــة لتعليمــات مزاولـة أعمـال الـوكالات البحريـة فـي المملكـة لســنة 2025، وإنجــاز 95 بالمئة مــن تنفيــذ ردم الــوادي المحــاذي للمــدرج(24) ) مــن الجهــة الشــمالية ضمــن مشـروع تأهيـل الجانـب الجـوي وتشـغيل مطـار عمــان المدنــي/ مــاركا، وضمـن مشـروع حـافلات التـردد السـريع بين مدينتـي عمـان والزرقـاء(التشـغيل الرسـمي) تـم اعتمــاد تقريــر دراســة الجــدوى المحدثــة وإدراج المشــروع فــي الســجل الوطنــي للمشــروعات الحكوميــة كمشــروع مؤهــل للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، واعتمــاد النســخة المعدلــة مــن وثائــق التأهيــل المســبق ويتــم الأعداد لإعلان طــرح العطــاء الخــاص بالتأهيــل المســبق لجامــع الأجرة والمشــغل.

وحسب التقرير، تم استكمـــــــال الإجراءات الوطنيـــــــــة لأدخال البروتوكـول المعـدل لاتفاقية الخدمـات الجويـة مـع دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة حيـز النفـاذ، والتوافـق علـى مسـودة اتفاقيـة خدمـات جويـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية ضمـن مشـروع عقــد وتحديــث اتفاقيــات الخدمــات الجويــة الثنائيـة أو الجماعيـة لتحريـر سـوق النقـل الجـوي علــى أســس تبادليــة، إلى جانب تحديــث 231 مركبــة شــحن ضمــن مشــروع التحديــث الاستبدالي لأسطول نقــل البضائــع بالشاحنات.

وضمــن مشــروع هيكلــة خدمــة مــدن مراكــز المحافظـات مـن العاصمـة عمـان ( الكرك وإربد السلط وجرش) )تــم العمــل علــى إعــداد الشــروط المرجعيــة وطــرح العطــاء واســتلام العــروض لأعمال توريــد وتركيــب وتشــغيل وصيانــة أنظمــة النقــل الذكــي وأنظمــة معلومــات الــركاب، وإعــداد الشــروط المرجعيــة وطــرح العطــاء للقيــام بمهــام الإدارة والرقابــة علــى تنفيــذ المشــروع، وإنشــاء شــركتي تنظيــم دور لخطــي (إربد – عمان) و (جرش – عمان)، بينما جـاري العمـل علـى اســتكمال إجــراءات تســجيل شــركتين علــى خطــي (السلط- عمان) و (الكرك -عمان) مــن قبــل المشــغلين.

كما تم طــرح العطــاء الخــاص بمشــروع إنشــاء مســتودعات جديــدة جاهــزة للتأجيــر بالمنطقــة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، وتوقيــع العقــد وإصــدار أمــر المباشــرة لتنفيــذ دراســة الجــدوى الاقتصادية لتطويــر ســوق عمــان المركــزي، ودراسـة تشـغيل خـط الخدمـة رقـم (7) للحافلات سـريعة التـردد بالتنسـيق مـع المشـغل انطلاقا مــن مجمــع رغــدان الســياحي وصــولا لمحطــة صويلــح وبالعكــس، والانتهاء مــن التصاميــم النهائيــة والمخططــات التصميميــة لتأهيــل الحــي النموذجــي فــي جبــل الحســين (المرحلــة الثانيــة) وتحضيــر وثائــق العطــاء تمهيــدًاً لطرحــه خلال الربــع الثانــي.

ووفق تقرير تم إحالـة عطـاء مشـروع تطويـر محطـة شـرق عمـان التحويليــة، وطـرح عطـاء تنفيـذ مشـروع المعالجـة البيولوجية والميكانيكيـة وتأهيـل الشـركات لغايـات التقييـم الفنـي للعـروض المقدمـة، وإعــداد التصاميــم الهندســية المفاهيميــة ودراســات الجــدوى الاقتصادية الأولية ونمـوذج العمـل لمشـروع تطويـر طريـق الملـك عبداللــه الثانــي والانتهاء مــن إعــداد المذكــرة المفاهيميـة والموافقـة على تسـجيل المشـروع كمشــروع شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، علاوة على تســليم أعمــال المرحلــة الأولى للمخطــط الشمولي لمركز حدود جابر.

كما تم العمل إحالــة عطــاء اســتثمار اللوحــات الإعلانية علــى طريــق المطــار، وتـم مسـح شـبكات الطـرق كافـة باسـتخدام تقنيـة الــذكاء الاصطناعي لبيــان حالــة الطــرق فــي المملكــة، حيــث تــم إجــراء مســوحات وفحوصــات تفصيليــة لحالــة 2000 كــم مــن الطــرق الرئيســية، وإحالــة العطــاء الخــاص بإنشــاء الطريــق المــؤدي إلـى مجمـع انـطلاق السـيارات إلـى قـرى شـمال الكــرك، علاوة على توقيــع اتفاقيــة منحــة شــراء الآليات ضمــن مشــروع تطويــر المشــاغل المركزيــة وورشات الصيانــة.