منخفض خماسيني الأربعاء وهذا موعد انحساره

وطنا اليوم _تتأثر المملكة الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من ال1سنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ بحسب إدارة الارصاد الجوية.

ويكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتدريجيا في ساعات المساء تتحول الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها 50كم/ساعة تكون مثيرة للغبار في المناطق الغربية من المملكة.

ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تعود حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، ومغبراً في المناطق الشرقية و الجنوبية الشرقية، وتظهر بأذن الله كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات محلية خفيفة متقطعة من المطر في المناطق الغربية من المملكة، بينما في ساعات ما بعد الظهر تشهد اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية زخات رعدية من المطر وتساقط حبات البرد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.