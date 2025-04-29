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القصاة يفتتح مركز أعلاف في قضاء ماعين بمادبا

33 ثانية ago
القصاة يفتتح مركز أعلاف في قضاء ماعين بمادبا

وطنا اليوم – ضمن مشاريع مجلس محافظة مادبا/ اللامركزية افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاه مركز اعلاف في قضاء ماعين بمادبا بحضور محافظ مادبا فيصل المساعيد والعين محمد الخريبات الازايدة ونواب المحافظ الدكتور عبدالهادي بريزات وعيسى نصار ورند الخزوز وبكر الحيصه ومدير قضاء ماعين بالوكالة ماهر السعايدة ومدير الشرطة العميد رأفت المعايطة ورئيس مجلس المحافظة سالم الهروط ونائب رئيس مجلس المحافظة المحامي خالد العرامين والدكتور حمزه الموازرة والمهندسة نور العوامره والمناطق الاعلامي لمجلس المحافظة السيد أيمن ابو تينه والسيدة فريال الحيصة ورئيس غرفة تجارة مادبا حسام عوده ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية محمود الحيصه وعدد من ابناء المنطقة.
واكد الوزير القضاة في كلمته بحفل الافتتاح إن الوزارة تولي مراكز الأعلاف الرعاية والاهتمام، لكونها تُعنى بالثروة الحيوانية، مقدّماً الشكر لمجلس المحافظة على تمويل إنشاء هذا المركز الذي يخدم قطاع الثروة الحيوانية في قضاء ماعين بمادبا.
وأبدى اهتمام الوزارة بتوفير مواقف للشاحنات في المركز، ودراسة زيادة أيام دوامه إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من يومين.
كما اكد القضاة على التشاركية في العمل بين الدوائر المختلفة
وثمن القضاة عالياً الوزير الجهد الذي قام بها مجلس محافظة مادبا في بناء هذا المركز معرباً عن امله بأن تقوم مجالس المحافظات الأخرى بالعمل على بناء مراكز أعلاف جديدة في المحافظات .
وأشار الى انه سيتم رفع دوام المركز بدل يومين كون ماعين تحتاج منا كل الاهتمام والرعاية، وهذه بداية والقادم افضل.
وقال رئيس مجلس محافظة مادبا، سالم الهروط، إن تكلفة إنشاء المركز بلغت 200 ألف دينار، وقد جاء لخدمة قطاع مربي المواشي في ماعين، التي يصل عدد رؤوس الماشية فيها إلى 80 ألفاً.
واصاف الهروط ان مشاريع مجلس محافظة مادبا وصلت الى الاطراف وهذه كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني
واضاف الهروط نحن في مجلس المحافظة داعمين لكل مشروع تنموي او خدمي يصل الى خارج الوسط،
واستمع الوزير الى ملاحظات عدد من المواطنين وأصحاب ومربي المواشي.
من جهتهم بين اعضاء مجلس المحافظة المحامي خالد العرامين والدكتور حمزة الموازرة، والمهندسة نور العوامرة ان المركز من مشاريع مجلس المحافظة “اللامركزية” التي كانت ضمن الرؤية الملكية السامية لوجود نسبة كبيرة من مربي الثروة الحيوانية في ماعين وطالبوا ان يكون في المركز ساحة اكبر لاصطفاق السيارات وان يكون دوام المركز على مدار الاسبوع كما عرضوا ابرز مطالب القضاء واحتياجات المركز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
يشار الى ان مركز اعلاف ماعين تم بناءه على أرض مساحتها أكثر من دونم من أراضي الدولة بكلفة ٢٠٠ الف دينار من مخصصات مجلس محافظة مادبا ومساحة البناء الف متر على طابقين كل طابق ٥٠٠ متر من مخصصات أعضاء المنطقة المحامي خالد العرامين والدكتور حمزه الموازره والمهندسة نور العوامره ويخدم مناطق ماعين والحويه والمريجمات.


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