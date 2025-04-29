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الأمن العام والتربية تطلقان “البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات”

25 ثانية ago
الأمن العام والتربية تطلقان “البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات”

وطنا اليوم _

 

أطلقت مديرية الأمن العام، ووزارة التربية والتعليم، “البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات”، الهادف إلى نشر الوعي الأمني لدى الطلبة، وترسيخ القيم الوطنية الأصيلة.

 

ويمثل هذا البرنامج الوطني، امتدادًا للتعاون المستمر بين مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم، في مجال تشكيل الوعي لدى الطلاب وتحصينهم من الجريمة والسلوكيات الخاطئة، وتعزيز أدوارهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع.

 

وسينطلق البرنامج من خلال ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن المرحلة الأولى منها تدريب وتأهيل القادة الكشفيين المتميزين، وفي المرحلة الثانية تدريب المعلمين والمعلمات، لنقل المهارات والمعرفة، وأخيراً تدريب طلاب الكشافة والمرشدات في المدارس وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.

 

وسيتابع تنفيذ البرنامج نيابة عن مديرية الأمن العام مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لتوفير المدربين والمحاضرين المختصين في نشر التوعية من الإدارات والمديريات المعنية مثل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة حماية الأسرة، ومركز السلم المجتمعي، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 

وستؤمن وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النشاطات التربوية، ومديريات التربية في محافظات المملكة، حضور المشاركين من القادة الكشفيين والمعلمين والكشافة والمرشدات، واستكمال إنجاز المراحل في القاعات الصفية والمدارس ومواقع التدريب


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