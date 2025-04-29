مليون يورو دعم إضافي من الحكومة الإيطالية لقطاع التعليم بالأردن

وطنا اليوم:جددت الحكومة الإيطالية دعمها المستمر لقطاع التعليم في الأردن بمساهمة إضافية قدرها مليون يورو أودعتها في الصندوق الائتماني متعدد الشركاء، لصالح برنامج شراكة دعم النظام مع وزارة التربية والتعليم، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بدعم فني من اليونسكو.

ويرتفع بذلك إجمالي مساهمة إيطاليا في الصندوق إلى 1.8 مليون يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية لخطة عمل شراكة اليونسكو لدعم البرنامج 8.6 مليون دولار، حيث تؤكد هذه المساهمة التزام إيطاليا المستمر بدعم الإصلاحات التعليمية التي تركز على الدمج والاستدامة والمرونة في النظام التعليمي الأردني.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، سفراء الدول المانحة، أن الشراكة لدعم البرنامج تهدف إلى تجويد البيئة التعليمية التي تسعى الوزارة ضمن خططها للوصول إلى مستويات تعليمية تحاكي التجارب العالمية، مثمنا دور الشركاء في تقديم الدعم الإضافي للبرنامج لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم الرامية لتوفير البيئة التعليمية التعلمية الملائمة للطلبة.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا لدى الأردن لوتشيانو بيزوتي، على التزام إيطاليا بتطوير التعليم في الأردن، مبينا أن إيطاليا تعتبر التعليم حجر الأساس في التنمية المستدامة وعنصرا حيويا في الشراكة القوية والمستدامة بين البلدين، كما تعكس هذه المساهمة الإضافية للصندوق الائتماني متعدد الشركاء التزام إيطاليا الاستراتيجي بدعم رؤية الأردن طويلة الأمد لنظام تعليمي دامج ومرن.

بدورها، أكدت ممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير، أهمية التعاون الدولي، مبينة أن المساهمة الإيطالية تجسد اليوم قوة التضامن الدولي في تشكيل مستقبل التعليم، والتزاما متجددا بدعم أسس النظام التعليمي الأردني.

وأعربت عن اعتزاز اليونسكو بمواصلة العمل مع وزارة التربية والتعليم والشركاء لدعم الإصلاحات التعليمية، ونظام تعليمي أكثر مرونة ودمجا في الأردن.