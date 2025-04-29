بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار بأول شهرين من 2025

45 ثانية ago
الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار بأول شهرين من 2025

وطنا اليوم:أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 95.9 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 1.444 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 1.348 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من عام 2025 نحو 1.09 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 731.8 مليون دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 298.2 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 17.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 42.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 354.7 مليون دينار خلال الشهرين الأولين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

بدء محاكمة سطو كيم كارداشيان في باريس

20:08

أمانة عمان تمدد مهلة خصم الـ50% على رسوم الأبنية والتنظيم

19:57

سموتريتش: لا وقف للحرب قبل تهجير سكان غزة وتفكيك سوريا

19:52

الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام 2025

19:51

وفد طبي سويسري يزور مستشفى الجامعة الأردنية

19:49

بين تحديات الواقع ورؤية التحديث: كيف ينجو الاقتصاد الأردني من نفق الكساد؟

19:47

سورية اليوم قد لا تريد فارس الخوري المسيحي

19:15

رؤساء الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…!

19:10

وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين اعتباراً من 23 أيار

19:05

رئيس الوزراء: الأردن خط الدفاع الأول أمام محاولات تهويد القدس

19:02

الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

17:53

“تأييد وطني لإجراءات الدولة في مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون”

وفيات
وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025