الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار بأول شهرين من 2025

وطنا اليوم:أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 95.9 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 1.444 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 1.348 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من عام 2025 نحو 1.09 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 731.8 مليون دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 298.2 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 17.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 42.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 354.7 مليون دينار خلال الشهرين الأولين.