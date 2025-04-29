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الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام 2025

25 ثانية ago
الفوسفات: 110.427 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام 2025

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية للربع الأول من العام الحالي 22% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2024.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبه للربع الأول من العام الحالي بلغت 110.427 مليون دينار مقارنة بـ 90.496 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي.
وهذه النتائج تؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ.


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