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وفد طبي سويسري يزور مستشفى الجامعة الأردنية

دقيقة واحدة ago
وفد طبي سويسري يزور مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:زار وفد من منظمة “اسمع العالم” السويسرية غير الربحية مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على سير العمل في مشروع إنشاء مركز وطني لرعاية سمع الأطفال.
وثمن مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول خلال اللقاء، دعم المنظمة السويسرية للمستشفى، وجهودها المتواصلة في دعم الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أن المشروع يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأطفال من يعانون من ضعف السمع، ويسهم في تحسين جودة حياتهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.
وأبدى الوفد الذي ضم عضو المجلس الاستشاري للمنظمة وممثلة منظمة اليونيسف الدكتورة دورين مولينغا، ومديرة مشروع السمعيات روغيلا ستانيفيتشيتو؛ إعجابهم بتقدم سير العمل والتزام المستشفى بتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مؤكدين حرص المنظمة على تعزيز الشراكة طويلة الأمد مع الجامعة والمستشفى، ودعم مبادرات الكشف المبكر والتأهيل الشامل للأطفال الذين يعانون من ضعف في السمع في المملكة.
وحضر اللقاء مجموعة من الأهالي والأطفال المستفيدين من المشروع، الذين تم تركيب سماعات طبية وزراعة قوقعة لهم، حيث شاركوا تجاربهم الحياتية وتأثير البرنامج في تحسين سمعهم وتطور تواصلهم مع محيطهم.
وشملت الزيارة قسم الولادة الخداج، اطلع الوفد خلالها على آلية فحص سمع المواليد الجدد، والإجراءات المتبعة للكشف المبكر عن حالات ضعف السمع، إضافة إلى جولة في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية والذي سيتم تنفيذ جزء من المشروع في عيادات السمع فيها


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