وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين اعتباراً من 23 أيار

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة سيبدأ اعتباراً من الثالث والعشرين من الشهر المقبل، مؤكداً الحرص على تقديم جميع أوجه الرعاية والعون والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام، وبما يُمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويُسر، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم إليها.

وخلال زيارة رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء للوزارة واطلاعه على استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل، عرض الخلايلة مجالات عمل الوزارة في الجانب الدعوي من خلال تطوير رسالة المسجد بتعزيز برامج: الوعظ والإرشاد، وتأهيل الدُعاة من الأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات والمؤذنين، إلى جانب إقامة مراكز دائمة، وصيفية لتلاوة القرآن الكريم للذكور والإناث، وتقديم خطاب إسلامي وسطي يتفق مع سماحة الإسلام وعدله ورحمته بعيداً عن الغلو والتطرف، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في وطننا ويعكس الصورة المشرقة لرسالة الإسلام السمحَّة كما دعت إليه رسالة عمّان.

ولفت إلى الدور التنموي والاقتصادي لوزارة الأوقاف، من خلال دائرة تنمية أموال الأوقاف ودورها في الاستثمارات الوقفية وتحقيق عوائد مالية، تُنفق في أوجه مالية متنوعة بناء على قرارات مجلس الأوقاف، وشروط الواقف، وصندوق الحج الذي يشكل فرصة أمام المواطنين لاستثمار مدخراتهم في الصندوق، إضافة إلى برامج صندوق الزكاة في تقديم المساعدات المالية والعينية وتفعيل سهم الغارمات، وترميم المنازل وصيانتها، وتمويل مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة، لتتحول إلى أسر مُنتجة تعتمد على نفسها، وإطلاق برنامج لبناء وحدات سكنية للأسر المحتاجة والفقيرة.