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كابيتال بنك يطلق حملته الجديدة للتوفير تحت شعار “بنربحك شو ما بدك”‎

37 ثانية ago
كابيتال بنك يطلق حملته الجديدة للتوفير تحت شعار “بنربحك شو ما بدك”‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حملته الجديدة للتوفير لعام 2025 تحت شعار “بنربحك شو ما بدك”، والتي تأتي استمراراً لنهج البنك في تشجيع العملاء على التوفير ومكافآتهم بجوائز نقدية قيّمة تُلبّي تطلعاتهم، ضمن واحدة من أضخم حملات التوفير على مستوى المملكة.
وتُعد هذه الحملة امتداداً لسلسلة حملات التوفير الناجحة التي أطلقها كابيتال بنك خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من العملاء، وساهمت في ترسيخ مكانة البنك الريادية في تقديم برامج ادخار مبتكرة وعالية القيمة.
وتمنح الحملة الجديدة العملاء الحاليين والجدد فرصًا متعددة للفوز من خلال فتح أو تغذية حسابات التوفير الخاصة بهم، على النحو التالي؛ سحوبات أسبوعية: 5 فائزين كل أسبوع، كل منهم يحصل على 9,999 دينار أردني، جائزة أيلول: راتب شهري بقيمة 3,333 دينار أردني لمدة 30 شهراً لفائزَين، جائزتا حزيران وكانون الأول الكبرى: 4 فائزين يختارون الجائزة التي يرغبون بها، بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أردني لكل فائز.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “نؤمن في كابيتال بنك بأن التوفير ليس مجرد أداة مالية، بل هو أسلوب حياة ومفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار المالي. وحملتنا الجديدة “بنربحك شو ما بدك” تجسّد هذا المفهوم، وتمنح عملاءنا حرية اختيار الجائزة التي يحلمون بها، لتتناسب مع طموحاتهم وأولوياتهم، سواء كانت تعليمية أو مهنية أو شخصية. وبهذه الحملة نحن لا نمنح فقط جوائز، بل نمنح فرصاً لتحقيق الأمنيات.”
وأضاف خيطان: “تعد هذه الحملة ترجمة فعلية للنجاحات الكبيرة التي حققتها حملات التوفير السابقة، حيث لمسنا خلالها تفاعلاً واسعاً من قبل عملائنا وثقة متزايدة بخدماتنا. واليوم، نواصل هذا النهج بمنح قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ليس فقط من خلال الجوائز، بل من خلال تعزيز ثقافة التوفير والمساهمة في تحقيق تطلعات الأفراد والعائلات على حد سواء.”
يُمكن للعملاء الراغبين بالدخول في السحوبات فتح أو تغذية حسابات التوفير الخاصة بهم من خلال أي من فروع كابيتال بنك أو عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق البنك على الهواتف النقالة. علماً أن آخر موعد للمشاركة في الحملة هو 31 كانون الأول 2025.
للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.capitalbank.jo/ar/personal/accounts/gold-road-savings


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