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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الحدودية

7 ثواني ago
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الحدودية

وطنا اليوم:صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الثلاثاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تسلل منفصلتين على واجهتها الحدودية.
وأوضح المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل شخص عبر إحدى الواجهات الحدودية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، احبطت المنطقة، محاولة تسلل قاربين قادمين من الأراضي السورية حاولا العبور بطريقة غير مشروعة عبر سد الوحدة، وتم ضبط أحدهما والقبض على شخص كان بداخله، فيما تراجع القارب الآخر باتجاه العمق السوري.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تعمل بكل قوة وحزم وتسخّر إمكاناتها كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع جميع أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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