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بتوجيهات ملكية .. نقل الشاعر براش للعلاج في مدينة الحسين الطبية

17 ثانية ago
بتوجيهات ملكية .. نقل الشاعر براش للعلاج في مدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للشاعر والكاتب جمال براش، في الخدمات الطبية الملكية، وعلى نفقة الديوان الملكي الهاشمي.
في ضوء التوجيه الملكي، تم نقل براش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.
وجاء توجيه جلالة الملك استجابة لنداء الشاعر براش لنقله إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.


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