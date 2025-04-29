وزير الطاقة يزور مجموعة أبو حلتم للاستثمارات ويؤكد: الصناعة أولوية وطنية

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية تسهم في خفض كلف الطاقة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويحفز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة الخرابشة إلى مصانع مجموعة محمد أبو حلتم للاستثمارات – General Deluxe في منطقة شرق عمان الصناعية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس جمعية شرق عمان الصناعية رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور إياد أبو حلتم، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي.

وقال الوزير الخرابشة “جاءت زيارتنا اليوم للاستماع بشكل مباشر من الصناعيين إلى التحديات التي تواجههم، لا سيما في ملف الطاقةو نعمل على وضع سياسات وبرامج عملية لتمكين المصانع من الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة بما فيها الطاقة المتجددة و ايصال الغاز الطبيعي للمصانع، وتقديم الدعم الفني والتقني والتمويلي اللازم لتطبيق ذلك على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة عدلت نظام إعفاء الاجهزة الموفرة للطاقة بهدف ومواكبة التقنيات الحديثة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية بما يتفق مع سياسة الحكومة في تخفيف أعباء كلف الكهرباء على المواطنين وحماية ودعم الصناعة الوطنية.

وأضاف الخرابشة “نحن ملتزمون في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها باعتباره من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن خلال هذه الرؤية، نهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية من خلال توفير طاقة موثوقة وكفؤة وتكلفة مناسبة”.

وأكد الخرابشة أن الوزارة على استعداد لتبني ملاحظات الصناعيين وتضمينها في الخطط والسياسات الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين أمن التزود بالطاقة من جهة، وتخفيض الكلف التشغيلية للقطاعات الإنتاجية من جهة أخرى.

من جانبه، أشار المهندس فتحي الجغبير إلى أهمية هذه المبادرات الحكومية، موضحا أن كلف الطاقة المرتفعة تقف عائقا أمام تطور الصناعة.

وقال “نؤمن بأن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأمثل لتجاوز التحديات ونطالب بتفعيل برامج دعم الطاقة للصناعة، وتوسيع مظلة التمويل للمشاريع الإنتاجية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.

وأضاف الجغبير “نحن بحاجة إلى خطة واضحة ومعلنة للانتقال إلى الطاقة البديلة، تشمل جميع المناطق الصناعية في المملكة، وتضمن العدالة في التوزيع وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المخصصة للقطاع الصناعي”.

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستواصل التنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المعنية لضمان إيصال صوت الصناعيين والمساهمة في صياغة حلول واقعية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق معدلات نمو عالية إذا ما تم تخفيف الأعباء المفروضة عليها.

بدوره،عبر الدكتور إياد أبو حلتم عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدا أنها تشكل دعما مهما للمصانع في شرق عمان، التي تضم عددا كبيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال “نأمل أن تسهم هذه الزيارة في الدفع نحو قرارات تسهل على الصناعيين التحول للطاقة المتجددة، وتقلل من الأعباء المالية المترتبة على كلف التشغيل، خصوصا أن الطاقة تمثل التحدي الأكبر أمام النمو الصناعي”.

وأضاف أبو حلتم “نطالب بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية المفروضة على القطاع الصناعي، وتطبيق برامج جديدة بما فيها التعرفة المرتبطة بالزمن موسميا وتوسيع نطاق البرامج التمويلية الموجهة لتحديث خطوط الإنتاج وتعزيز كفاءة الطاقة، ما ينعكس إيجابا على جودة المنتج الوطني وزيادة القدرة على التصدير”.

وشدد على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في مرافق المصانع (الثلاجات المجمدات المنزلية وثلاجات العرض، مكيفات الهواء، الغسالات الكهربائية، تلفزيونات) حيث استعرضت إدارة المجموعة أبرز التقنيات المستخدمة وخطط تطوير تقنيات الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة غير تقليدية.

يشار إلى أن مجموعة جنزال ديلوكس تأسس عام 1960 على يد المرحوم رجل الأعمال محمد ابو حلتم وتشغل حوالي 220 عاملاً وعاملة، ويصدر منتجاته الى 20 دولة