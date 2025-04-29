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إسبانيا تشكر المغرب بعد ربط مؤقت لاستعادة الكهرباء

54 ثانية ago
إسبانيا تشكر المغرب بعد ربط مؤقت لاستعادة الكهرباء

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن 60% من حاجة بلاده إلى الكهرباء اختفت خلال 5 ثوان، موجها شكره المغرب لمد بلاده بالكهرباء إثر انقطاع مفاجئ أمس الاثنين.
وأوضح سانشيز -في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة مدريد مساء أمس- أن أسباب انقطاع الكهرباء لا تزال مجهولة، مؤكدا أن العمل جارٍ لإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل.
وتابع “لا يمكن لشركة الكهرباء تحديد الوقت الدقيق اللازم لاستعادة الوضع الطبيعي، لم نشهد من قبل انهيار النظام إلى الصفر بهذا الشكل”.
وأفاد سانشيز بعودة قرابة 50% من التيار الكهربائي على مستوى البلاد، وبأن هناك تحسنا ملحوظا في جميع المناطق، معربا عن شكره لفرنسا والمغرب على تضامنهما مع إسبانيا خلال هذه الأزمة.
كما قالت قناة “ميدي 1 تي في” المغربية إن سانشيز توجه بالشكر للمغرب لمساعدته في مد إسبانيا بالكهرباء إثر الانقطاع الذي شهدته دول أوروبية صباح أمس الاثنين.
وذكرت القناة أن سانشيز قال في مؤتمر صحفي “نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت”.
وشهدت إسبانيا والبرتغال أمس الاثنين انقطاعات غير مسبوقة في الكهرباء، في وقت قد تستغرق فيه إعادة التيار 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.
وذكرت “ريد إلكتريكا” المشغلة لشبكة الكهرباء، في بيان، أن إعادة التيار قد تستغرق بين 6 و10 ساعات، مبينة أن إسبانيا تشهد انقطاعا غير مسبوق في التيار.
وعلى صعيد الأزمة نفسها في البرتغال، ذكرت شركة الكهرباء المحلية “إي- ريديس” في بيان أن انقطاع التيار قد يكون ناجما عن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية، وفق صحيفة بوليتيكو.
وفي بيان لاحق، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية في بيان أن عودة التيار إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال قد تستغرق أسبوعين، وعزت الانقطاع إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.


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