النقل البري تشدد إجراءات تصاريح الرحلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة

وطنا اليوم:اصدرت هيئة تنظيم النقل البري عدداً من الإجراءات والضوابط للتأكيد على منح تصاريح الرحلات المدرسية بالتــوازي مـع التعليمـات الصـادرة عـن وزارة التربيـة والتعليـم فيمـا يخـص الرحـلات المدرسيــة وذلك بهدف توفير وسائط نقل آمنة حفاظا على سلامة الطلبة.

وأوضحت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبله وشاح، أن الهيئة أصدرت تعميماً لمكاتبها في المحافظات وتوجههم بأنه يتوجب على مالك الحافلة إبراز الموافقة الأصلية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة المعنية متضمنة موديل الحافلة ورقمها ورخصة اقتناء للحافلة سارية المفعول بالإضافة لإسم المدرسة والوجهة وتاريخ الرحلة.

وأشارت الدكتورة وشاح أن المكتب المعني يقوم بمخاطبة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لإجراء الفحص الفني اللازم للحافلة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات لغايات تسيير الرحلة المدرسية داخل حدود المملكة.

واضافت أنه في حال ابراز الفحص الفني يقوم المكتب المعني بمنح تصريح الرحلة المدرسية لمالك الحافلة او (المفوض).

وأشارت الدكتورة وشاح أن هذه الآليه معمول بها في الهيئة ويتم تأكيدها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها بخصوص الرحلات المدرسية.