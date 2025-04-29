بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

النقل البري تشدد إجراءات تصاريح الرحلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة

37 ثانية ago
النقل البري تشدد إجراءات تصاريح الرحلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة

وطنا اليوم:اصدرت هيئة تنظيم النقل البري عدداً من الإجراءات والضوابط للتأكيد على منح تصاريح الرحلات المدرسية بالتــوازي مـع التعليمـات الصـادرة عـن وزارة التربيـة والتعليـم فيمـا يخـص الرحـلات المدرسيــة وذلك بهدف توفير وسائط نقل آمنة حفاظا على سلامة الطلبة.
وأوضحت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبله وشاح، أن الهيئة أصدرت تعميماً لمكاتبها في المحافظات وتوجههم بأنه يتوجب على مالك الحافلة إبراز الموافقة الأصلية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة المعنية متضمنة موديل الحافلة ورقمها ورخصة اقتناء للحافلة سارية المفعول بالإضافة لإسم المدرسة والوجهة وتاريخ الرحلة.
وأشارت الدكتورة وشاح أن المكتب المعني يقوم بمخاطبة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لإجراء الفحص الفني اللازم للحافلة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات لغايات تسيير الرحلة المدرسية داخل حدود المملكة.
واضافت أنه في حال ابراز الفحص الفني يقوم المكتب المعني بمنح تصريح الرحلة المدرسية لمالك الحافلة او (المفوض).
وأشارت الدكتورة وشاح أن هذه الآليه معمول بها في الهيئة ويتم تأكيدها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها بخصوص الرحلات المدرسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

غزة تجوع.. الوضع الغذائي يتدهور وآلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد

11:04

بني مصطفى تتفقد مديرية التنمية وفرع صندوق المعونة / غرب عمان

11:00

الأمن العام يعلن كشف قضية قتل منذ عام 2004

10:24

انخفاض عدد زوار المتاحف والأماكن الأثرية أكثر من النصف

10:18

تسفير 3 آلاف عامل وافد مخالف من الأردن منذ بداية العام

10:13

وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025

10:04

جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

10:01

سرقة الكوابل تغرق إربد الدائري بالظلام والأشغال تبحث حلولا للظاهرة

09:43

وفاتان و14 إصابة بحوادث سير على طرق المملكة

09:33

العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة

09:26

بن غفير يقرر إغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس

09:22

دارة الشّعراء الأردنيين تنتخب هيئتها الإداريّة الجديدة

وفيات
وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025