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بني مصطفى تتفقد مديرية التنمية وفرع صندوق المعونة / غرب عمان

26 ثانية ago
بني مصطفى تتفقد مديرية التنمية وفرع صندوق المعونة / غرب عمان

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، صباح اليوم الثلاثاء، مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في غرب عمان.
وخلال زيارتها المفاجئة للمديرية وفرع الصندوق، إطلعت بني مصطفى على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوعزت لكوادر المديرية وفرع الصندوق بضرورة إنجاز المعاملات للمواطنين دون تأخير، وتوجيههم بخصوص الإجراءات المتعلقة بطلباتهم.
وأشارت إلى ضرورة مساعدة الفئات المستهدفة من الخدمات للوصول إليها بيسر وسهولة، وخصوصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما إلتقت بني مصطفى بعدد من مراجعي المديرية وفرع الصندوق، واستمعت منهم لملاحظاتهم وطلباتهم.


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