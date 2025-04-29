انخفاض عدد زوار المتاحف والأماكن الأثرية أكثر من النصف

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار المتاحف والأماكن الأثرية في الأردن خلال العام الماضي 2,408,208 زوار، بينما في العام 2023 بلغ 5,725,172 بانخفاض وصلت نسبته 58% مقارنة بين العامين، وفقا لبيانات رسمية تستند لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات فإن عدد الزوار يشمل 23 مكانا سياحيا في مختلف أنحاء المملكة، حيث توزع الزوار على: (البترا، جرش، أم قيس، جبل نيبو، عجلون، مأدبا الخارطة، وادي رم، الكرك، المغطس، البحر الميت، أم الرصاص، حمامات عفرا، بيلا، القصور الصحراوية، مركز زوار مأدبا، أم الجمال، الشوبك، متحف الحياة الشعبي، متحف الآثار الأردني “جيل القلعة” متحف مأدبا، متحف السلط الأثري، قصر الحلابات، مار إلياس).

وأشارت البيانات إلى أن الأرقام الخاصة بالعام الماضي هي أرقام أولية.

وتقسم البيانات الزوار إلى قسمين: أردنيون وغير أردنيين حيث بلغ العام الماضي عدد الزوار الأردنيين 1,055,591 وغير الأردنيين 1,352,617 ما مجموعه 2,408,208 زوار.

وفيما يخص العام 2023 بلغ عدد الأردنيين 1,049,020 وغير الأردنيين 4,676,152 زائرا ما مجموعه 5,725,712 زائرا.

يشار إلى أن الدخل السياحي وأعداد الزوار تراجع مقارنة بين العامين 2024 و2023.

وقالت وزيرة السياحة لينا عناب في وقت سابق، إن أرقام السياحة عام 2023 كانت الأعلى في تاريخ الأردن.

وبينت عناب أن الدخل السياحي عام 2024 انخفض بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 5.132 مليارات دينار.

ووفق عناب بلغ عدد الزوار 6.108 ملايين زائر عام 2024 بنسبة انخفاض 3.9% مقارنة بعام 2023.

وفي العام 2023 حققت السياحة أعلى مستويات نجاحها وأدائها، حيث وصل عدد الزوار 6.353 ملايين زائر، وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليارات دينار.

ودّع القطاع السياحي العام 2024 على وقع صدمات إقليمية أدت لتراجع أعداد السياح والدخل السياحي مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي امتدت آثارها على القطاع السياحي في الأردن