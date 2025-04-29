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جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

54 ثانية ago
جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

وطنا اليوم:أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية قوة الطلب على الدينار الاردني مدفوعا بعنصر الأمن والاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.
ولفت ديرانية إلى أن الدينار يشهد طلبا قويا متوقعا أن ينشط الطلب بشكل أكبر بعد عودة المغتربين العاملين في الخارج.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الحوالات الواردة خلال الأسابيع القادمة خاصة مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.
وذكر أن الطلب على العملات الأجنبية والعربية يشهد هدوء ملحوظا بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.


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