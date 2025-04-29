دارة الشّعراء الأردنيين تنتخب هيئتها الإداريّة الجديدة

وطنا اليوم:تم يوم الإثنين الموافق 28/4/2025 في مقر دارة الشعراء الأردنيين انتخاب هيئة إدارية جديدة تحت إشراف مندوب وزارة الثّقافة الأستاذ محمد الإبراهيم وحضور معالي الأستاذ حيدر محمود الرّئيس الفخري للدّارة وفاز بالعضوية كلّ من :

١- تيسير الشّماسين

٢- د. علي الغبن

٣- علي الفاعوري

٤- إسلام علقم

٥- محمد سمحان

٦-محمد خضير

٧- رنا بسيسو

٨- محمد المجالي

٩- زياد السّعودي

كما عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة اجتماعها الأول وانتخبت الأستاذ تيسير الشّماسين رئيسا للهيئة الإدارية والأستاذ علي الفاعوري نائبا للرّئيس والأستاذة رنا بسيسو أميناً للسّر والأستاذ محمد المجالي أمينا للصّندوق