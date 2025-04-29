وزير الثقافة يزور الفنان يوسف الجمل للاطمئنان على صحته

وطنا اليوم:زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة صباح اليوم الاثنين، الفنان الأردني يوسف الجمل، مطمئنًّا على صحته، ومثنيًا على جهوده الكبيرة في خدمة الدراما والمسرح خلال مشواره الطويل مع الفن.

وأكد الرواشدة، في تصريح إعلامي، دور الفنان الجمل فيما قام به من أعمال أثْرت الساحة المحلية والعربية، وكان خلالها نجمًا وفنانًا محبوبًا لدى جمهوره الأردني والعربي، فضلًا عن إبداعاته في المسرح وريادته في العمل بوزارة الثقافة منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث عمل رئيسًا لقسم المسرح في الوزارة، وعضوًا في العديد من لجان التحكيم بمهرجان المسرح الأردني، وكان ممن نهضوا بالدراما الأردنية في بداياتها، وممن شهدوا على فترتها الذهبية فيما بعد.

بدوره، أعرب الفنان الجمل، في الزيارة التي حضرها نجله الفنان علاء الجمل، عن شكره لوزارة الثقافة وجهودها في نشر وخدمة الفن الأردني، مُطمئِنًا زملاءه الفنانين على صحته وتماثله للشفاء.

يشار إلى أنّ الفنان الجمل من مواليد عام 1950، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة- قسم التمثيل والإخراج عام 1975، بدأ حياته المهنية بالعمل في وزارة الثقافة عام 1977، ثم رئيسًا لقسم المسرح ونائبًا لمدير مديرية الفنون حتى عام 1999، كما شغل الجمل عدة مناصب مهمة، مثل عضو اللجنة العليا لمهرجان المسرح الأردني الثاني والرابع والخامس، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمسرح عام 2005، وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسرح الجامعات، ولجنة وضع الخطة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بالحركة المسرحية، وعضو اللجنة المسرحية لتطوير مهنة الفنان.

من أهم أعماله في الدراما التلفزيونية مسلسلات: الخنساء 1977، قرية بلا سقوف 1982، لقمة العيش 1991، رياح المواسم 1997، نمر بن عدوان 2007، عطر النار 2011، وغيرها من الأعمال