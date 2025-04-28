شركة البوتاس العربية تعزز وجودها الاستراتيجي في أوروبا

وطنا اليوم:وقعت شركة البوتاس العربية مذكرة تفاهم مع شركة كرافت مينيرال إل إل سي (CRAFT MINERAL LLC) الأوكرانية، وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها وتوسيع نطاق عملياتها في السوق الأوروبية الواعدة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، والسيد فاديم كوليك، ممثلاً عن شركة مينيرال إل إل سي (CRAFT MINERAL LLC)، وذلك على هامش زيارة لوفد من الشركات الزراعية الأوكرانية إلى الأردن.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لتعاون مثمر وجهود مشتركة استمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية بين الشركتين، والتي أثمرت عن تصدير ناجح للبوتاس الأردني إلى السوق الأوكرانية التي واجهت تحديات في إمدادات الأسمدة الأساسية نتيجة للأوضاع الراهنة. وقد شهدت حصة شركة البوتاس العربية في السوق الأوكرانية نمواً ملحوظاً لتصل إلى حوالي 37% في عام 2024، بعد أن كانت شبه غائبة عن هذا السوق قبل عام 2022.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبوهديب، أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطط الشركة الطموحة لتعزيز تواجدها وزيادة حصتها السوقية في السوق الأوروبية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف لما له من انعكاسات إيجابية على الأداء المالي للشركة والميزان التجاري الأردني مع دول أوروبا.

وأضاف المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية قد خطت بالفعل خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تأسيس شركة تجارية ولوجستية تابعة لها في أوروبا تحت مسمى “شركة البوتاس العربية – أوروبا” خلال العام الماضي. وتضطلع هذه الشركة حالياً بمهام حيوية تشمل عمليات البيع والشحن والتخزين والمناولة وإعادة التوزيع إلى مختلف الوجهات الأوروبية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن استراتيجية شركة البوتاس العربية خلال السنوات الثلاث الماضية ارتكزت على التموضع الفعال في السوق الأوروبية بهدف تحقيق توازن في مبيعاتها وتنويع مصادر إيراداتها وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق التقليدية التي تشهد منافسة سعرية حادة وتأثر بالظروف الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود والشرق الأوسط والعقوبات الاقتصادية لمفروضة على بعض كبار منتجي البوتاس.

وأكد الدكتور النسور أن نجاح الشركة في تعزيز تواجدها في السوق الأوروبية يعود إلى فهمها العميق لمتطلبات العملاء الأوروبيين وقدرتها على تطوير منتجات تلبي احتياجاتهم المستجدة، بالإضافة إلى تطوير نماذج لوجستية مبتكرة ساهمت في تقديم خدمات متميزة والوصول إلى قاعدة واسعة من المشترين. وأشار الدكتور النسور إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على بناء علاقات قوية مع كبرى شركات الأسمدة الأوروبية في مناطق شمال وشمال غرب أوروبا.

كما لفت الدكتور النسور إلى أن خدمة العملاء في شرق أوروبا، وخاصة في دول البلطيق وبولندا، تتم بشكل أساسي من خلال مستودعات الشركة في بلجيكا وهولندا. وتستفيد الشركة أيضاً من هذه المنشآت اللوجستية في خدمة العملاء متوسطي وصغيري الحجم المتواجدين على الموانئ النهرية في دول مثل بريطانيا وإيرلندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا ودول شمال أوروبا، حيث تعتبر العوائد المتحققة من هذه الشريحة من العملاء من بين الأعلى للشركة.

وفي سياق التزام الشركة بالاستدامة، أشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تعمل مع الجهات الأردنية ذات العلاقة على استكمال متطلبات السوق الأوروبية من التصنيع بالطاقة النظيفة. وبهذا الصدد قامت الحكومة الأردنية، وبتوجيهات ملكية سامية، بالموافقة مؤخراً على مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الشركة مما سيكون له الأثر الإيجابي على تنافسيتها في أوروبا وتوسعها هناك مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق الأوروبية أصبحت حالياً أكبر أسواق شركة البوتاس العربية، حيث تجاوزت مبيعات الشركة فيها (500) ألف طن خلال عام 2024، مما انعكس إيجاباً على أرباحها ونتائجها المالية خلال العام الماضي. وتعتزم الشركة تكثيف أنشطتها في السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال شركتها التابعة “البوتاس العربية – أوروبا”، حيث ستركز على زيادة طاقتها التخزينية الحالية وإنشاء مراكز توزيع جديدة في مختلف الدول الأوروبية بالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية-كيمابكو، مما سيعزز من موقعها الريادي في هذه السوق الحيوية