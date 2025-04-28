فرسان التغيير تهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها

وطنا اليوم:تتقدم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها عصام المساعيد، وأعضاء هيئتها الإدارية والعامة وكافة كوادرها ومتطوعيها في جميع محافظات المملكة، بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات إلى:

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة، بمناسبة عيد ميلاد سمو الأميرة السعيد.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموها نعمة الصحة والسعادة، وأن يكلأها برعايته وعنايته، وأن يبارك في مسيرتها المباركة إلى جانب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، في خدمة الوطن ورفعته، وشعبه الوفي، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

نسأل الله أن يجعل أعوام سموّها القادمة أعوام خيرٍ وعطاءٍ ورفعة، وأن تبقى سموها رمزًا للنبل والرقي، وعنوانًا للنهضة الأردنية الحديثة.

كل عام وسمو الأميرة رجوة الحسين بألف خير.