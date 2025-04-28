بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

فرسان التغيير تهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها

23 ثانية ago
فرسان التغيير تهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها

وطنا اليوم:تتقدم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها عصام المساعيد، وأعضاء هيئتها الإدارية والعامة وكافة كوادرها ومتطوعيها في جميع محافظات المملكة، بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات إلى:

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة، بمناسبة عيد ميلاد سمو الأميرة السعيد.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموها نعمة الصحة والسعادة، وأن يكلأها برعايته وعنايته، وأن يبارك في مسيرتها المباركة إلى جانب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، في خدمة الوطن ورفعته، وشعبه الوفي، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

نسأل الله أن يجعل أعوام سموّها القادمة أعوام خيرٍ وعطاءٍ ورفعة، وأن تبقى سموها رمزًا للنبل والرقي، وعنوانًا للنهضة الأردنية الحديثة.

كل عام وسمو الأميرة رجوة الحسين بألف خير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:15

وزير داخلية البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن في جميع الظروف

19:11

الخيرية الهاشمية : سندعم طولكرم وجنين نظرا لقسوة ظروفهما

19:07

الأغذية العالمي يعتزم التخلي عن 25% إلى 30% من موظفيه لنقص التمويل

16:49

الأردن تحت ضغط الأزمات الاقتصادية: إلى أين نتجه؟

16:43

أبو حسان: توافقنا مع الحكومة على فتح حوار بشأن مشروع الأبنية والأراضي

16:43

عندما يحتاج الوطن إلى ماء الحياة!!

16:39

الدكتور خميس عطية يسائل الحكومة حول نتائج زيارة رئيس الوزراء لواشنطن وتأثيرها على الاتفاقيات التجارية

16:17

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

16:16

جامعة البترا تفتتح المؤتمر الدولي الأول لأساليب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي “ICCIAA 2025”

16:11

الأوقاف : ما ورد في أحد البرامج الإذاعية يجافي الحقيقة

15:52

النواب يقر 7 مواد بـ التعاونيات ويحول مُعدل العقوبات للقانونية النيابية

15:42

الضمان توضح شروط وآلية الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة

وفيات
وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025