وزير داخلية البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن في جميع الظروف

وطنا اليوم:استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي يزور المملكة على رأس وفد رسمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، مؤكدين عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين الأردن والبحرين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين.

وأعرب الوزير البحريني عن دعم بلاده الكامل للأردن، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لصون أمنها والحفاظ على أمنها الوطني، مؤكداً وقوف البحرين إلى جانب الأردن في جميع الظروف.

وكان وزير الداخلية البحريني قد وصل إلى عمّان في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله وزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.