الخيرية الهاشمية : سندعم طولكرم وجنين نظرا لقسوة ظروفهما

وطنا اليوم:أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الاثنين، إنّ الهيئة ستعمل على دعم محافظتي طولكرم وجنين الفلسطينيتين نظرا للظروف القاسية التي تمران بها.

وتحدث الشبلي خلال استقباله محافظ طولكرم عبد الله كميل في عمّان، عن تدخلات الهيئة الخيرية الأردنية ومساندتها للشعب الفلسطيني، في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة تستوجب حالة من التكافل والإسناد والدعم.

وشدد على العلاقات الأخوية الأردنية – الفلسطينية، التي تجسد أسمى معاني الترابط والأخوة.

من جانبه أطلع محافظ طولكرم كميل، الأمين العام للهيئة على الأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظة طولكرم، بسبب استمرار عدوان الاحتلال في هذا الاجتياح غير المسبوق والذي نتج عنه التدمير والتخريب المتعمدان، والنزوح القسري لأهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس.

ونقل كميل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأكيده على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية في الوقوف المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، للوصول إلى الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقدم شرحاً عن الوضع الصعب في محافظة طولكرم، الذي يزيد معاناة الفلسطينيين؛ نظرا لهذا العدوان وتدهور الوضع التجاري والاقتصادي.

وعبر عن تقدير دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء وإمكانية التدخل لصالح إسناد الفلسطينيين في طولكرم، وتحديدا في ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به المحافظة.