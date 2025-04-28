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الدكتور خميس عطية يسائل الحكومة حول نتائج زيارة رئيس الوزراء لواشنطن وتأثيرها على الاتفاقيات التجارية

58 ثانية ago
الدكتور خميس عطية يسائل الحكومة حول نتائج زيارة رئيس الوزراء لواشنطن وتأثيرها على الاتفاقيات التجارية

وطنا اليوم:خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وجّه النائب الدكتور خميس عطية سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس، مستفسراً عن نتائج زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار عطية إلى أن الزيارة جاءت في وقت حساس، خاصة في ظل فرض الولايات المتحدة ضرائب جديدة على الدول، مما يثير التساؤلات حول مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة.
وأكد النائب أن من حق مجلس النواب والشعب الأردني معرفة تفاصيل هذه الزيارة، وما إذا كانت هناك أي التزامات أو تفاهمات جديدة تم التوصل إليها، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والضرائب التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
وطالب عطية الحكومة بتقديم توضيحات شفافة حول ما تم تحقيقه خلال الزيارة، ومدى تأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، لضمان الحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين


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