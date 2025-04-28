بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأوقاف : ما ورد في أحد البرامج الإذاعية يجافي الحقيقة

دقيقة واحدة ago
الأوقاف : ما ورد في أحد البرامج الإذاعية يجافي الحقيقة

وطنا اليوم:استغربت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ما ورد صباح اليوم الاثنين في أحد البرامج الإذاعية حول اتهامات وعبارات ملؤها التهكم والسخرية والاستهزاء بعمل الوزارة فيما يتعلق برعاية المساجد وسائر الشؤون الدينية.
وعبرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، عن استهجانها ورفضها ما ورد في البرنامج من معلومات تجافي الحقيقة، وتتنافى مع المعايير المهنية المتمثلة بالدقة والموضوعية والتحري والتوثق من المعلومات من مصادرها، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة كل من يحاول اتهامها أو تشويه سمعتها، أو الانتقاص من مسؤوليتها الشرعية والقانونية برعاية وتنمية الوقف بصفتها المتولي العام على الأوقاف الإسلامية في المملكة.
وأوضح البيان أن الوزارة، وبموجب التشريعات النافذة، تقوم بواجبها في العناية بالمساجد وتأمين احتياجاتها لتؤدي رسالتها ودورها الديني والمجتمعي، مبينا أن الوزارة تتحمل مصاريف المساجد من موازنتها التي تقدر بنحو 15 مليون دينار سنويا، ولا يجري تحويل أي مبلغ لموازنتها من التبرعات التي تجمعها لجان المساجد وتنفق على احتياجات المساجد العائدة لها.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وإنفاق غلة الوقف حسب شرط الواقف، لافتا إلى أن الوقف في المملكة تم الحفاظ عليه بشكل كامل منذ تأسيس الدولة، ولم يتعرض لأي اعتداء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:52

النواب يقر 7 مواد بـ التعاونيات ويحول مُعدل العقوبات للقانونية النيابية

15:42

الضمان توضح شروط وآلية الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة

15:36

وزارة التربية تشكر المدارس المستقلة الدولية

15:23

مكتبة الإسكندرية تعلق على نشر محادثة عبد الناصر والقذافي

15:16

الملك يستقبل زير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة

15:08

71 شهيدا و153 مصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

15:00

انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا

14:52

إيران ردا على نتنياهو: لا حل عسكريا.. وأي ضربة ستقابل برد فوري

14:24

في تصعيد خطير.. باكستان تهدد بضرب الهند بالسلاح النووي

14:11

وزير العمل: ملتزمون بحماية العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل آمنة

14:00

أبو صعيليك: لا نريد بيروقراطية رقمية وملتزمون بجودة الأتمتة للخدمات الحكومية

13:55

ذكرى استشهاد الشيخ كايد مفلح عبيدات

وفيات
وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025