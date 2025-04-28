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الضمان توضح شروط وآلية الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة

12 ثانية ago
الضمان توضح شروط وآلية الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الـ(60) للمؤمن عليه الذكر وإكمال سن الـ (55) للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة في بيان، الاثنين، أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه تزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.


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