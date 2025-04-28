وزارة التربية تشكر المدارس المستقلة الدولية

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تجسد معاني المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي في دعم العملية التعليمية.

وأعربت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين عن شكرها للمدارس المستقلة الدولية ممثلة برئيس مجلس إدارتها نبيل حسين ومديرها العام الدكتور عمار النوايسة على مبادرتها الكريمة وتحملها التكاليف المالية لأعمال الصيانة في مدرستي البنيات الثانوية للبنين الفترة الصباحية، وأبو عبيدة عامر بن الجراح الفترة المسائية، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور.

وثمنت الدور التشاركي الذي يطلع به المجتمع المحلي في دعم وتحسين البيئة التعليمية، داعية المؤسسات الوطنية العامة والخاصة كافة إلى الاقتداء بهذه المبادرة والمساهمة في دعم العملية التربوية في وطننا العزيز وتوفير متطلباتها.

من جهته بين مدير عام المدارس المستقلة الدولية الدكتور عمار النوايسة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار مشاركة المدرسة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وتهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للطلبة.

وأشاد بالدور الكبير الذي اضطلعت به وزارة التربية والتعليم في إنجاح هذه المبادرة والتي تعتبر ثمرة طيبة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت الأعمال المنجزة؛ صيانة المرافق الصحية في المدرستين، حيث تم إصلاح دورات المياه، وتركيب صنابير الماء وإصلاح الجرانيت والمغاسل، والتمديدات الكهربائية، حيث تم تركيب مفاتيح وأباريز كهرباء وعزل الأسلاك المعراة وتغيير نظام الكهرباء القديم في معظم أجهزة الإنارة واستبدال جميع مصابيح النيون، بالإضافة إلى تسليك وفتح خطوط الصرف الصحي.