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الملك يستقبل زير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة

47 ثانية ago
الملك يستقبل زير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي نقل لجلالته تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وحمّل جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزير الداخلية البحريني تحياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، فضلا عن التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الداخلية مازن الفراية، والسفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة.


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