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71 شهيدا و153 مصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

43 ثانية ago
71 شهيدا و153 مصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 71 شهيد (منهم 14 شهيد انتشال)، و 153 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
واضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,314 شهيد و 117,792 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,222 شهيد، 5,751 اصابة).


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