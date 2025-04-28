انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا

وطنا اليوم:شهدت إسبانيا، اليوم الإثنين، انقطاعًا كهربائيًا واسعا بدأ حوالي الساعة 12:35 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مما تسبب في تعطيل خدمات حيوية وشل حركة الحياة في عدد من المناطق.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الانقطاع شمل مناطق متعددة من البلاد، كما امتد ليطال أجزاء من البرتغال ومنطقة لاند بجنوب غرب فرنسا، حيث سجلت السلطات المحلية حالات انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي دون صدور أي توضيحات رسمية حول الأسباب حتى الآن.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال وجود خلل تقني على مستوى شبكة الربط الكهربائي الإقليمية التي تربط الدول الثلاث.

ويأتي هذا الانقطاع في وقت تشهد فيه شبكات الطاقة الأوروبية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الشبكات الإقليمية على التكيف مع تحديات المناخ والطاقة.