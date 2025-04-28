وزير العمل: ملتزمون بحماية العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل آمنة

وطنا اليوم:أطلق وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين فعاليات الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة والمهنية تحت شعار”بتشريعات محدثة..وثقافة إيجابية..نصنع بيئة عمل آمنة”.

ويأتي هذا الأسبوع انطلاقاً من دور وزارة العمل في نشر الوعي والثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف رفع المستوى العام في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة عناصر الانتاج وتوعية اصحاب العمل والعمال وكافة شرائح المجتمع بأهمية الاستثمار في مجال السلامة والصحة المهنية وتطوير وتفعيل وتنشيط التواصل والتنسيق والمشاركة بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة.

وشارك في حفل الإطلاق رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ونائبه خالد ابو مرجوب ورئيسة التعاون التنموي في السفارة الالمانية كوردولا ميلهارت ومندوب غرفة تجارة عمان غرفة تجارة الأردن رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي.

وقال البكار أن هذا الأسبوع يأتي تأكيداً على التزام الحكومة بحماية العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف القطاعات ويتزامن هذا الحدث الوطني مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف سنويا في الثامن والعشرين من شهر نيسان.

وبين أن هذه الفعاليات تعد جزءًا من استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث واصابات العمل (2023 –2027) التي تشكّل خارطة طريق شاملة تهدف إلى بيئة عمل آمنة وتعزيز الامتثال لتشريعات السلامة من خلال حملات توعوية وتفتيشية، وورش عمل متخصصة، وتوزيع مواد تثقيفية، فضلاً عن تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذا الأسبوع الوطني يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والممارسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما يتواءم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن هذا الأسبوع الوطني يُشكل منصة لرفع الوعي المجتمعي، وتحفيز المؤسسات لتبني سياسات وقائية فعّالة تصون الأرواح وتحافظ على رأس المال البشري، بوصفه المحرّك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الجهود تُسهم في مواجهة التحديات المتزايدة نتيجةً للنمو الصناعي والاقتصادي وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على السلامة والصحة في أماكن العمل، من خلال إجراءات فعالة تستهدف الوقاية والرقابة ورفع الكفاءة المؤسسية والمهنية في مواقع العمل.

وأوضح البكار أن الوزارة عملت على تطوير أنظمة وتعليمات وقرارات السلامة والصحة المهنية لتعزيز حماية العاملين في القطاع وضمان ديميومة عمال المنشآت من خلال الحد من اصابات العمل، من خلال زيادة امتثال أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف المجالات.

من جانبه ثمن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير جهود وزارة العمل بالتشاركية مع أطراف الإنتاج لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

وقال الجغبير:”ينبع اهتمامنا في القطاع الصناعي بملف السلامة والصحة المهنية من ايماننا بأهمية العنصر البشري باعتباره حجر الاساس في العملية الإنتاجية والارقام الصادرة عن الضمان الاجتماعي تؤكد ان القطاع الصناعي من أقل القطاعات من حيث معدل إصابات العمل”.

من ناحتيه قال رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال الأردن خالد الفناطسة إن التعاون بين الاتحاد ووزارة العمل مستمر للحفاظ على بيئة عمل آمنة للعمال”.

واوضح أن السلامة والصحة المهنية من أهم العناصر التي تسهم في توفير بيئة عمل آمنة وتوفير الحماية للعاملين من الأخطار المحتملة أثناء العمل.

من جهته قال مندوب رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي ان غرفة تجارة الأردن ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

وبين أن التجارب أثبتت أن الاستثمار في السلامة والصحة اامهنية ليس عبئا بل هو استثمار في رأس المال البشري واستقرار الأعمال وتعزبز الإنتاجية والرفاه الاقتصادي.

بدورها أعربت رئيسة التعاون التنموي في السفارة الالمانية كوردولا ميلهارت عن اعتزازها بالجهود التي تقدمها وزارة العمل الأردنية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وبينت أن الحكومة الالمانية من خلال GIZ وبالتعاون والتشاركية مع وزارة العمل ساهمت في دعم جهود المملكة في تحسين السلامة والصحة المهنية والتوعية فيها من خلال العديد من المشاربع وتطوير التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأكدت أن التعاون مستمر مع وزارة العمل للتدريب والتوعية والرقابة على معايير السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقدمت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح ابو طافش عرضا بينت من خلاله تطوير تشريعات السلامة والصحة المهنية وانجازات الوزارة بهذا الخصوص خلال عام 2024.

كما قدمت مديرة ادارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة العامة للضمان للاجتماعي الدكتورة زين القاضي عرضا حول استرايجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث واصابات العمل