الصفدي غاضب من حرف الـ ج: استفزاز غير مقبول

وطنا اليوم:اثارت كلمة النائب صالح العرموطي في جلسة النواب اليوم الاثنين، جدلا سرعان ما تحول إلى صراخ، بعد أن قال إن الحكومة اصبحت تعاني افراط حساسية من أي شيء يبدأ بحرف الـ ج ، وذلك لرفض تعديل اسم قانون التعاون إلى قانون الجمعيات.

رئيس المجلس أحمد الصفدي وصف ما قاله العرموطي بالاستفزاز غير المقبول، قائلا للنائب: “كل جماعتك بطلعوا على بعض وبضحكوا”.

وأضاف، “ما بدنا نخرب الجلسة.. لكن هذا حديث غير مقبول، وحرف الـ ج واضح”.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية أعلن الأسبوع الماضي حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، واعتبر أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها يعد عملاً مخالفًا للقانون، مع تأكيده إغلاق جميع مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.