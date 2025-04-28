جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026،

وفقاً للتخصصات التالية:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

كلية الآداب والعلوم التربوية / معهد كونفوشيوس

اللغة الصينية

مدرس (ماجستير)

يشترط في المتقدم:

أن يكون أردني الجنسية أو مقيم في الأردن (حاصل على إقامة دائمة).

أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير والبكالوريوس في تخصص اللغة الصينية.

أن يكون العمر بين 25-40 عامًا.

أن يكون مجيدًا للغات الثلاث (الصينية HSK5-180/HSKK-60 والإنجليزية والعربية).

أن تكون لديه خبرة تدريسية أو عملية سابقة.

أن يجيد استخدام الحاسوب.

أن يجيد مهارات الاتصال والتواصل مع الطلبة والزملاء.

الأولوية للحاصلين على شهادة المدرّس الصيني من CLEC.

الأوراق الثبوتية :

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير) وكشوف العلامات.

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية من خلال موقع جامعة فيلادلفيا

علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الاحد 11/5/ 2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)