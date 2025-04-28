أورنج الأردن، بالتعاون مع NETSCOUT وFutureTEC، تقود نقلة نوعية في الأمن السيبراني بحلول متطورة ضد هجمات DDoS

وطنا اليوم:أقامت أورنج الأردن مؤتمراً استراتيجياً بالتعاون مع شركتي FutureTEC وNETSCOUT، استهدف الزبائن من قطاع الشركات والمؤسسات، بهدف دعم استمرارية الأعمال من خلال تقديم حلول ذكية ومتقدمة للأمن السيبراني.

وسلط المؤتمر الضوء عبر العديد من النقاشات على التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع، بالتركيز على هجمات حجب الخدمة(DDoS) المتزايدة وأهمية التصدي لها عبر تبني حلول متطورة للحماية ومن أبرزها تقنية Omnis AED التي توفر دفاعاً أوتوماتيكياً واستباقياً من داخل الشبكة.

وشهد المؤتمر عرضاً توضيحياً حول كيفية عمل تقنية Omnis AED في اكتشاف التهديدات وصدها آلياً بشكل فوري، مما يضمن استمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع.

وأكدت أورنج الأردن التزامها بتمكين زبائنها من قطاع الأعمال (B2B) من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة وموثوقة، تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية للريادة في الابتكار الرقمي وتقديم أحدث حلول الأمن السيبراني لشركائها. وأشارت الشركة إلى أن التعاون مع NETSCOUT وFutureTEC يأتي ضمن سلسلة شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومستقرة تعزز من جاهزية المؤسسات المختلفة من القطاعات الحيوية، ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني.

ويذكر أن أورنج الأردن تقدم حلاً متكاملاً لمكافحة هجمات حجب الخدمة (DDoS)يضم مجموعة من المنصات وأجهزة والبرمجيات المتطورة، إضافة إلى كوادر بشرية على قدر عالٍ من الخبرة تعمل على مراقبة واكتشاف وصد هذه الهجمات التي تستهدف الشبكات المتصلة بالإنترنت عبر شبكة الشركة. كذلك، فإن أورنج تقدم أيضاً مجموعة متكاملة من خدمات الأمن السيبراني الأخرى مثل تقنية إدارة التهديدات الموحدة (UTM) ونظام من التسلل للجيل القادم (NGIPS) وجدار حماية تطبيقات الويب (WAF) وحلول إدارة الثغرات الأمنية ونظام (Bitdefender) للأمن السيبراني للشركات.

ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تعزز من توافر وأداء الخدمات الإلكترونية للزبائن من خلال حمايتها من التهديدات القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتي تعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في العصر الرقمي.

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