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الأردن يدين حادث دهس وقع في مهرجان بكندا

13 ثانية ago
الأردن يدين حادث دهس وقع في مهرجان بكندا

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث الدهس الذي وقع في مهرجان بفانكوفر غربي كندا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات لمواطنين فلبينيين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي كندا الصديقة وجمهورية الفلبين الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي كندا الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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