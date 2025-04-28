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الحلي والمجوهرات تحذر من التعامل مع مواقع وصفحات إلكترونية لبيع الذهب

40 ثانية ago
الحلي والمجوهرات تحذر من التعامل مع مواقع وصفحات إلكترونية لبيع الذهب

وطنا اليوم:دعت النقابة العامة للحلي والمجوهرات إلى عدم التعامل مع أي موقع أو صفحة إلكترونية لبيع الذهب الجديد والمستعمل، مهما كانت.
وشددت النقابة في بيان صحفي الاثنين على شراء الذهب من المحلات المرخصة فقط، خوفًا من أي مخالفات، وخاصة الذهب المسروق أو التلاعب فيه.
وشددت النقابة على أن تكون الفاتورة من المحل مختومة، وأن يكون الذهب مختومًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومهما كانت نوعيته.
ونصحت النقابة بعدم التعامل مع المحلات التي تقدم عروضًا لكثرة الشكاوى عليها والضرر بالمواطن.


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